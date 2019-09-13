فيديو.. بكاء ابنة نشوى مصطفى ووالدها أثناء عقد قرانها

وثقت الفنانة نشوى مصطفى، لحظات عقد قران ابنتها مريم، مساء أمس، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وسط تفاعل رواد "سوشيال ميديا" بالمباركة والتهاني.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ5 دقائق، ظهور زوج "نشوى" مع العريس والمأذنون، خلال إتمام مراسم عقد القرآن، لينتهي الأمر ببكائه، وسط زغايد أهل وأصدقاء العروسين، لتظهر العروسة أثناء بكائها، واحتضانها لوالدها وشقيقها عبدالرحمن طارق وعريسها.

وظهرت العروسة بفستان أبيض دون أكتاف، طويل وفضفاض، ومزين بنقوش فضية لامعة، بالإضافة إلى طرحة طويلة تتجاوز المتر والنصف.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذي تجاوز الـ5900 مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "مبروك يا أم العروسة"، و"كويس أنك معيطتيش زي العروسة وأبوها"، و"العروسة زي القمر".

يشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى، احتفلت بزفاف نجلها "عبد الرحمن" في يوليو الماضي، وقدمت له أغنية أعدتها قبل الحفل، والتي حصدت على ملايين المشاهدة، وتصدر اسم الفنان محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حينها.