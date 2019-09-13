أجمل صيحات مكياج صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - صيحات مكياج الربيع والصيف، تنتظرها كل سيدة في كل موسم. فهي تساهم في تجديد الاطلالة عبر استخدام أدوات ومستحضرات مكياج بألوان وتركيبات مختلفة تتلاءم والمزاج الصيفي عموما.

من بين آخر صيحات مكياج ربيع وصيف 2019، اخترنا لك الآتي:



ظلال العيون الزهري: من بين أبرز التقليعات الرائجة للموسم هي تطبيق ظلال العيون الزهري. طبعا ان اختيار الدرجة اللونية المناسبة، يعتمد على لونَيْ البشرة والشعر. يُنصح ايضا بتطبيق خط رفيع من الايلاينر السائل او الجاف لتحديد العين.

ظلال العيون الزهري الذهبي



الحاجبان الممشّطان: انطلاقا من الاعوام الاخيرة الفائتة برزت صيحة الحواجب العريضة، إنما حاليا عادت الى الواجهة صيحة تمشيط الحواجب باتجاه الاعلى ومن ثمّ استخدام قلم خاص لملء الفراغات.



أحمر الشفاه بلون الكورال: طبعا لا ينصح بتطبيقه مع ظلال العيون الزهري. إنما قلم أحمر الشفاه بلون الكورال يعتبر من آخر صيحات الموسم الحالي. يلائم هذا اللون صاحبات البشرة السمراء الى القمحية والزيتونية لانه يبرز جمالها. لا شكّ في ان اختيار الدرجة اللونية يعتمد على درجة سمرة البشرة. كلّما كانت داكنة وجب اختيار درجة نابضة ن هذا اللون والعكس صحيح.



الايلاينر الازرق: صاحبات البشرة السمراء هنّ الاكثر حظا في ما يخصّ هذه التقليعة. الايلاينرالازررق الداكن يبرز جمال البشرة السمراء ويتلاءم جدا مع الشعر الاسود. يكفي تطبيق خطّ رفيع منه مع ماسكرا سوداء لتكثيف الرموش.

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ظلال العيون الفضي



البرايمر البراق: الحصول على بشرة مضيئة ومتلألئة يعتبر من آخر صيحات الموسم الحالي، وهي صيحة ستستمر في المواسم المقبلة. يمكن تحقيق هذا الهدف عبر استخدام برايمر سائل يتم تطبيقه على بشرة نظيفة ومرطّبة وقبل تطبيق الفاونديشن.



البلاش الزهري الذهبي: يلوّن هذا البلاشر الوجنتين ويضفي عليهما بريقا مذهلا. ستشعر حتما السيدة بأن مكياجها، لا بل طلّتها ككلّ، باتت متجددة بفضل هذه اللمسة السحرية التي يتركها هذا البلاشر الرائع.



ظلال العيون الفضي: ينصح باستخدام هذا الفضي لتلوين الزوايا الداخلية للعينين فقط. لمسة ناعمة، تصنع فرقا كبيرا وتنقل مكياجك من اجواء النهار الى الليل.



الرموش الكثيفة: صحيح أن الماسكر الكثيفة ليست صيحة جديدة، إنما ما يروج حاليا هو كل المستحضرات من سيروم وماسكرا، تعمل على تطويل الرموش وتكثيفها.

الحواجب الممشّطة وظلال العيون المضيئة

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