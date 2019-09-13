أجمل صيحات المكياج والشعر من أسبوع الموضة في نيويورك

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - خلال أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2020، أُطلق العديد من صيحات الشعر والمكياج التي لفتت الانتباه، والتي ينبغي التوقف عندها، نظراً الى جمالها وتميزها. وقد حدد أسبوع الموضة النيويوركي اتجاهات الجمال للفترة المقبلة.
فإن كنت ترغبين في مواكبة الموضة، سنقدم لك في ما يلي، أجمل صيحات الشعر والمكياج من أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020.
Christian Siriano
خلال عرض Christian Siriano، لفتت العارضات الأنظار بـ مكياج العيون الذي ظهرن به، والذي صُمم بأنامل فنانة المكياج إرين بارسونز. وقد كان عبارة مجموعة من ظلال العيون بألوان مختلفة، هي الأزرق والفضي والزهري القوي، والتي ظللت العين بشكل خارج عن المألوف، وصل الى منطقة الجبين. في المقابل، اعتمدت الدار مكياج شفاه طبيعياً ولوناً موحداً للبشرة.
Alice & Olivia
يبدو أن تسريحة الضفائر ستبقى رائجة خلال المواسم المقبلة، حيث ظهرت لدى دار Alice & Olivia، التي اعتمدت تسريحة الضفائر بطريقة أنثوية مفعمة بالجمال، والتي ارتكزت على الضفيرة الجانبية المزينة باللؤلؤ والبلورات الصغيرة، وهي تبدأ من الغرة وصولاً الى أطراف الشعر.
Phillip Lim
ركزت دار Phillip Lim في المكياج الذي اعتمدته لعارضاتها، على مكياج عيون القطة المرسوم بالأيلاينر الأسود البارز، بعيداً عن ظلال العيون أو تحديد داخل العين، وسيكون هذا المكياج إحدى صيحات الموضة لموسم ربيع وصيف 2020. ويقابل مكياج العيون الحاد هذا، مكياج شفاه وبشرة طبيعي جداً يرتكز فقط على لمسة خفيفة من البلاش الوردي.
Chromat
لطالما تميزت دار Chromat بمكياج العيون ذي الرسمات الهندسية والألوان الزاهية. وفي عروض نيويورك لربيع وصيف 2020، لم تخرج عن القاعدة، حيث اعتمدت ظلال العيون المليئة بالحيوية، باللونين الأخضر والأزرق، برسمات هندسية مبتكرة ظللت خصوصاً مدمع العين والجهة الخارجية من العين.
Prabal Gurung
يبدو أن تسريحة الشعر المبلل ستستمر موضة رائجة جداً خلال موسم ربيع وصيف 2020، بدليل ظهورها بشكل كبير على منصات عروض أسبوع الموضة النيويوركي، بمن فيها Prabal Gurung، التي اعتمدت لعارضاتها تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف والمنسدل على الظهر.
Jason Wu
برزت ألوان المكياج المائية، كالأزرق والتركواز والنيلي، بشكل واضح خلال أسبوع الموضة النيويوركي، والتي عادت لتكون أبرز صيحات المكياج في المواسم المقبلة، بعدما كانت منتشرة منذ سنوات قليلة. فدار Jason Wu اعتمدت في عروضها مكياج العيون المائي الجذاب الذي يمتد الى أعلى الوجنتين، واختارت فيه ألوان الأصفر والمعدني والوردي.
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