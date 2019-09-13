مكياج عيون ناعم على طريقة نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - تتمتّع الفنانة نانسي عجرم بشخصيّة جميلة ، وسرّ جمالها نابع من طيبتها، تنعكس إيجاباً على إطلالتها، سواء كان مكياجها قويّاً أو ناعماً.

يلقى مكياج نانسي عجرم اعجابا ورواجاً كبيراً لدى شريحة واسعة من النساء والفتيات.



هناك سمات بارزة في مكياج نانسي عجرم لا تتغير، اليك ابرز اسرار مكياجها الذي يجعله مطلوبا من قبل العديد من السيدات.

مكياج نانسي





مكياج العيون



التركيز الأساسيّ في مكياج نانسي عجرم ينصبّ على عينيها، حيث اعتمدت لهذا العام المكياج الدخانيّ، أي إضافة المزيد من الظلال الداكنة أسفل خطّ الرموش السفليّ. أمّا عن طريقة تطبيقه فوق الجفن المتحرّك، فهي تعتمد على المكياج المسحوب للخارج ليمنح عينيها مدى أوسع، وقد تلاحظين الفرق مابين المكياج الدخانيّ المسحوب للخارج والدخانيّ الذي لا يتخطّى حدّ الجفن المتحرّك بنفسكِ، حيث تبدو عينا نانسي أصغر ممّا عليه في الثاني.

مكياج ناعم للعيون



أحمر الشفاه



تعدّدت ألوان أحمر الشفاه التي اختارها خبراء المكياج لنانسي، ولكنّ أغلبها اعتمد على اللّون الورديّ الفاتح، الـ Nude، الأحمر القويّ والبنيّ.

الى ذلك لا تركّز نانسي عجرم في مكياجها على البلاشر القويّ، ربّما تلجأ أكثر للهايلايت.

شاهدي صور مكياج نانسي عجرم لتتعلمي طريقة تطبيقه.

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