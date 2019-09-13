ودعي حبوب الشباب مع زيت الكافور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - هل تستخدمين زيت الكافور في روتينك الجمالي؟!! أعتقد بأنك ستفعلين ذلك بعد قراءة هذا المقال لاسيما وإن كنت مراهقة أو حتى سيدة تعاني من الحبوب.

وللتعرف أكثر على زيت الكافور عليك أولاً معرفة فوائده الكبيرة على البشرة، الشعر والجسم بأكمله. ولذلك قد تجدين الكثير من مستحضرات التجميل العالمية التي تعتمد على زيت الكافور في مكوناتها.

فزيت الكافور يستخدم في التخلص من حب الشباب نظرًا لاحتوائه على مواد مطهرة تقضي على البكتيريا والفطريات المكونة للحبوب، فضلًا عن رائحته العطرة إذا قمت باستخدامه في حمامك الدافئ، إضافة إلى دخوله في الكثير من وصفات العناية بالشعر وعلاج مشاكله.

وللتخلص من حبوب الشباب باستخدام زيت الكافور ذي الفوائد المتعددة تعلمي الوصفة التالية:

ودعي حب الشباب

المكونات:

•10 قطرات من زيت الكافور

•تفاحة مطحونة

•ملعقة عسل صغيرة

•10 قطرات من زيت اللوز

طريقة التحضير:

1.اخلطي المكونات سويًّا في وعاء غير معدني

2.اغسلي بشرتك بالغسول الخاص بها

3.ضعي المزيج على بشرتك مع التركيز على مناطق الحبوب

4.اتركي المزيج لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

5.وأخيرًا قومي بتمرير قطنة مبللة بماء الورد على بشرتك.

6.كرري هذا القناع مرتين أسبوعيًّا لتجدي اختفاء الحبوب تدريجيًّا.

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