أفضل العطور الرجالية .. قائمة جذابة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - لطالما كانت العطور عنصراً أساسياً لا ينبغي لأي رجل أن يغادر المنزل بدونه، فهي بالتأكيد تكمل أناقته وتضيف له لمسات من الانتعاش وطلة خارجية جذابة خاصة إذا كانت من أفضل العطور الرجالية بأمزجتها المختلفة والمصنوعة من الفاكهة والزهور والحمضيات والأخشاب والأعشاب العطرية والتوابل.

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ومع كثرة أنواع العطور الرجالية المذهلة في السوق فإن اختيار عطرك المثالي ليس بالأمر السهل، فعندما يتعلق الأمر بشراء العطر المثالي فهناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها ومراعاة ذلك، وفيما يلي اخترنا لك سيدي تشكيلة من أفضل العطور الرجالية التي نجحت في اكتساب ثقة الرجال من خلال إرضائها لجميع اتجاهات وأذواق الرجال المختلفة:



عطور رجالية فخمة جو مالون عود

جو مالون عود



وهو من العطور الرجالية الفخمة ذات الرائحة النفاذة والقوية والثابتة، وهو يجمع بين مجموعة متنوعة من الروائح، بدءاً من مسك الروم المسكر بالأزهار إلى الدخان، وهذه الكولونيا المتميزة تجعلك رائحتك ذكية، مما يجعلها جميعاً نوتات عطرية ذات رائحة منعشة ومليئة بالحيوية والنشاط للرجل الجذاب.

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أزياء من وحي الموديل السعودي عبد اللطيف

بلو دو شانيل أو دو برفيوم

شانيل

وهو من إنتاج دار الأزياء العريقة شانيل وتم إصداره عام 2014، وصممه الفرنسي جاك بولج ويعتبر من أفضل العطور الرجالية الفواحة؛ حيث يتميز بجرأته ورائحته غير المتوقعة، وتغلب عليه الحمضيات الطازجة، ومن أبرز مكوناته جوزه الطيب، الزنجبيل، خشب الصندل، الباتشولي، نجيل الهند، الأخشاب، نعناع، الياسمين، الليمون، الجريب فروت، البخور، أخشاب الأرز، الفلفل الوردي والعنبر.

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