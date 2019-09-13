ريهانا لأول مرة في إطلالة محتشمة في حفل Diamond Ball الخيري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - منذ سنوات عدة أطلقت ريهانا Riahanna احتفالًا خيريًّا حمل اسم Diamond Ball، وقد أصبح تقليدًا سنويًّا يحضره عدد كبير من النجوم والنجمات من أنحاء العالم كافة، وأصبحنا ننتظر اطلالات ريهانا Rihanna اللافتة من عام إلى عام، كونها مضيفة الحفل، وبالفعل لم تخيّب أملنا، لكن هذا العام فاجأتنا باطلالة محتشمة باللون الأسود، ولربما هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها اطلالة ذات طابع محافظ، وقد كانت من الأكثر أناقة، بالرغم من وجود العديد من الاطلالات المميزة، وإليكِ التفاصيل.



ريهانا في فستان أسود من جيفنشي

ريهانا في فستان أسود من جيفنشي





من المعروف عن ريهانا Rihanna اطلالاتها اللافتة والجريئة التي تختارها في مختلف المناسبات، ومساء أمس في حفل Diamond Ball شاهدناها في اطلالة دراماتيكية لكن ذات طابع محافظ، كانت عبارة عن فستان باللون الأسود من جيفنشي Givenchy ياقته عالية وأكمامه طويلة، ولها قصة ذيل السمكة مع قفص كبير مغطى بقماش التول الأبيض.





كاردي بي في فستان من جورج حبيقة

كاردي بي اختارت فستان من جورج حبيقة



النجمة المثيرة للجدل كاردي بي Cardi B حضرت الحفل في اطلالة لافتة اختارتها من مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika، وكانت عبارة عن فستان باللون الزهري مصنوع من طبقات من القماش البليسه، بقصة مكشوفة الأكتاف ومحددة الخصر. وقد زينت الاطلالة بمجوهرات ماسية لافتة.



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كارلي كولس في فستان أسود من ديور

كارلي كلوس في فستان أسود من ديور





عارضة الأزياء كارلي كلوس Karlie Kloss حضرت حفل Diamond Ball، وكعادتها اختارت اطلالة ناعمة وأنيقة كانت عبارة عن فستان باللون الأسود من ديور Dior، مصنوع من قماش الشيفون البراق وبقصة شبابية منسدلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش أنيقة، ومجوهرات ماسية لافتة.



سيندي برونا في فستان أخضر من رامي قاضي

سيندي بروما في فستان باللون الأخضر من رامي قاضي





أما عارضة الأزياء الفرنسية سيندي برونا Cindy Bruna فقد اختارت اطلالة لافتة دراماتيكية مستوحاة من الثمانينيات، وكانت عبارة عن فستان باللون الأخضر من رامي قاضي Rami Kadi بقصة الكتف الواحدة، ومزين بطبقات من الكشكش، وقد نسقت معه حذاءً براقًا بكعب عالٍ باللون الفضي.



شاهدي أجمل اطلالات النجمات في حفل Diamond Ball 2019 واختاري الأكثر أناقة برأيِك.