مجموعة كيت سبيد لربيع 2020 من أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - اعتمدت مجموعة دار كيت سبيد Kate Spade لربيع 2020 في عرضها على فكرة " The Secret Garden"، كما كان الهدف الأساسي من العرض تكريم المصممة كيت سبيد التي رحلت عن عالمنا العام المنصرم.

عرض مميز لمجموعة كيت سبيد





وعرضت الدار مجموعتها ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول.

فستان من مجموعة كيت سبيد





وكان العرض عبارة عن لوحة ربيعية جميلة بتنوع الألوان والقصات المميزة التي أعطت لمسة حيوية للمجموعة.

من مجموعة كيت سبيد





كما تميز العرض بالحقائب المختلفة الحجم والمتعددة الألوان التي تناسقت بشكل ملفت مع التصميمات.

الحقائب المميزة في مجموعة كيت سبيد



شاهدوا بعض الصور من مجموعة كيت سبيد Kate Spade لربيع 2020.

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