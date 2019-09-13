- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - اعتمدت مجموعة دار كيت سبيد Kate Spade لربيع 2020 في عرضها على فكرة " The Secret Garden"، كما كان الهدف الأساسي من العرض تكريم المصممة كيت سبيد التي رحلت عن عالمنا العام المنصرم.
وعرضت الدار مجموعتها ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول.
وكان العرض عبارة عن لوحة ربيعية جميلة بتنوع الألوان والقصات المميزة التي أعطت لمسة حيوية للمجموعة.
كما تميز العرض بالحقائب المختلفة الحجم والمتعددة الألوان التي تناسقت بشكل ملفت مع التصميمات.
شاهدوا بعض الصور من مجموعة كيت سبيد Kate Spade لربيع 2020.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
تابعي أيضاً:
نجمات تألقن مؤخراً في أسبوع الموضة في نيويورك!
استعدي معنا لانطلاقة أسبوع الموضة في نيويورك
الألوان الصيفية تطغى على أول أيام أسبوع الموضة في نيويورك
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة كيت سبيد لربيع 2020 من أسبوع الموضة في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.