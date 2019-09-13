لوك هنا شيحة في حفل زفاف "هنا وأحمد" بين النقد والإعجاب: فستان ولا ستارة

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي تجمعها بنجوم الفن الذين حضروا حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، منهم الفنان عمرو يوسف وأحمد داوود وأحمد رزق.

وظهرت هنا خلال الصور بفستان أبيض قصير وبأكماك طويلة، مزين ببعض الورود الملونة، ورفعت شعرها لأعلى، وأرفقت تعليقًا على الصور قائلةً: "فرحت من قلبي في فرح هنونه وأحمد، ألف مبروك يا هنا وأحمد، ربنا يسعدكو الليله من أحلى الليالي، ربنا يهنيكوا، الحبايب كلهم."

تفاعل عدد كبير من المتابعين، مع إطلالاتها وانقسمت الآراء ما بين محبين لها وما بين منتقدين لها، وحصدت الصور على مايقرب من 49 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات منها: "هو ده فستان يتحضر بيه فرح ده، انتي لبسك العادي سوارية عن كدة شوية، الفستان مش حلو أبدا مش مناسب لا لشهرتك ولا لحضور فرح كله فنانين كدا، يعني ينفع فستان الديزني لاند ده لحضور فرح، فستان ولا ستاره، ياحلوة يا هنونة شيحة، شكلك صغير في اللوك، فين فلوكس".

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طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس

وكانت الفنانة هنا شيحة أعلنت منذ عدة أيام طلاقها رسميا من الفنان أحمد فلوكس، وقالت في تصريحات لـ"هُن"، إنه حدث بينهما عدة مشكلات أسرية، واختلاف في وجهات النظر أدى للانفصال، ونشر خالد فضة مؤخرا، صورا من آخر جلسة تصوير خضعت لها "شيحة" بعدسته، موثقا بذلك أول ظهور إعلامي لها بعد الطلاق.

ونشرت هنا شيحة تلك الصور، ومعها تصريحات لها تحدثت فيها عن علاقتها بالرجال بشكل عام في حياتها، متجنبة الحديث عن طليقها أحمد فلوكس، وقالت إن والدها هو الرجل الحقيقي في حياتها.

تفاصيل "لوك" هنا شيحة في أول ظهور

ارتدت هنا شيحة فستان بطبقات من "التل" عليه "لولي"، من اللون "بابي بلو"، وعلى رأسها تاج، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت "ماكياج" تتناسب مع إطلالتها، والفستان من تصميم عبير أنصاري، ومكياح بلمسات بوبا دياب، أما الشعر من تصفيف توما.