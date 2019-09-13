علاج مرض النقرس

يصيب النقرس عادة المفصل الموجود في الإصبع الكبير للرقم، وهو يسبب ألما شديدا وتورما حول المفصل لذلك يقدم لكي موقع "هن" علاج النقرس كما ذكرة موقع مايو كلينك.

مضادَّات الالتِهاب غير الستيرويدية (NSAID)

والتي تشمل خيارات بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين (أدفيل آي بي، مورتين، وغيرها) ونابروكسين الصوديوم (أليفي)، وهناك مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأكثر وصفًا من الناحية الطبية مثل الإندوميتاسين (إندوسين) أو السيليكوكسيب (سليبريكس)، وأحيانا يصاحبها قرحة أو آلام ونزيف في المعدة.

كولشيسين

وهو من مسكنات الألم التي تُقلل من آلام النقرس بشكل فعال، ولكنها لها آثار جانبية للدواء مثل الغثيان والقيء والإسهال، خاصة في حالة تناوُله بجرعات كبيرة.

الكورتيكوستيرويدات

قد تَتحكم أدوية الكورتيكوستيرويد، مثل عقار بريدنيزون، في التهاب النقرس والألم.

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وقد يجري تناوُل الستيرويدات القشرية في شكل حبوب، أو يمكن حقنها في المفصل.

وتُستخدم الستيرويدات القشرية بواسطة الأشخاص الذين لديهم النقرس فقط والذين لا يَستطيعون تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو الكولشيسين.

وهناك آثار جانبية للستيروئيدات القشرية، منها تغيرات في المزاج، وزيادة مستويات السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم.