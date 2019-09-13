واقعة غريبة شهدتها بيلاروس، إذا توفيت سيدة أثناء محاولتها إنقاذ طفلتها الرضيعة ذات العامين، وإخراجها من السيارة عبر النافذة.
وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن الزوج عثر على زوجته التي تدعى "يوليا" وتبلغ من العمر 20 عامًا، فاقدة للوعي ورقبتها محشورة بين زجاج نافذة المقعد الأمامي في السيارة وإطار النافذة، حاول الرجل إنقاذ زوجته وحطم زجاج السيارة، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأوضحت المعلومات الأولية أن السيدة حاولت إخراج طفلتها من السيارة عبر النافذة الأمامية المفتوحة، ويرجح أن الطفلة ضغطت على زر رفع الزجاج عندما مدت أمها رقبتها عبر النافذة.
ومازال الجهات المختصة في المنطقة تجري التحقيق في ظروف، وملابسات الحادث المؤسف.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة بيلاروسية تسببت في وفاة والدتها خنقا: ضغطت على زر زجاج السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.