طفلة بيلاروسية تسببت في وفاة والدتها خنقا: ضغطت على زر زجاج السيارة

واقعة غريبة شهدتها بيلاروس، إذا توفيت سيدة أثناء محاولتها إنقاذ طفلتها الرضيعة ذات العامين، وإخراجها من السيارة عبر النافذة.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن الزوج عثر على زوجته التي تدعى "يوليا" وتبلغ من العمر 20 عامًا، فاقدة للوعي ورقبتها محشورة بين زجاج نافذة المقعد الأمامي في السيارة وإطار النافذة، حاول الرجل إنقاذ زوجته وحطم زجاج السيارة، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

Advertisements

وأوضحت المعلومات الأولية أن السيدة حاولت إخراج طفلتها من السيارة عبر النافذة الأمامية المفتوحة، ويرجح أن الطفلة ضغطت على زر رفع الزجاج عندما مدت أمها رقبتها عبر النافذة.

ومازال الجهات المختصة في المنطقة تجري التحقيق في ظروف، وملابسات الحادث المؤسف.