صور.. "ضرب الجزم" عقاب هندي من زوجتيه: "كان عاوز يجوز عليهم"

أساء رجل هندي يدعى دينيش معاملة زوجتيه، حيث أقدم على الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وطردهما لمنازل أسرهما، حتى تتيح له الفرصة التخطيط للزواج للمرة الثالثة بطريقة غير شرعية.

تزوج دينيش للمرة الأولى في عام 2016، ولم يكتفى بها وقرر الزواج بأخرى ولكن بشكل سري، حتى لا تدري الزوجة الأولى، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

خطط دينيش للزواج للمرة الثالثة، ولكن لسوء حظه عرفت زوجتاه وقامتا بضربه ضربًا مبرحًا بالأحذية أثناء ذهابه لإتمام مراسم الزواج، ولإفساد خططته هذه المرة.

Advertisements

وجرى القبض على دينيش ووجهت له تهمة تعدد الزوجات، وهو الأمر المحظور في الهند منذ عام 1956، بالنسبة لكافة الطوائف الهندوسية، وهى جريمة يعاقب عليها بالسجن.