الامارات | بفضل «غوغل إيرث».. انتشال جثة رجل مفقود منذ عام 1997

شكرا لقرائتكم خبر عن بفضل «غوغل إيرث».. انتشال جثة رجل مفقود منذ عام 1997 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت السلطات الأميركية على رفات رجل من فلوريدا كان قد فُقد منذ أكثر من 21 عاماً في بحيرة، بعد أن رصد بواسطة برنامج «غوغل إيرث»، حسبما أعلنت السلطات أول من أمس.
وقال مكتب قائد شرطة بالم بيتش في منشور عبر «فيس بوك» إنه تم انتشال جثة ويليام مولت، الذي أبلغ عن اختفائه في 8 نوفمبر 1997، وتم التعرف عليها بشكل إيجابي.
وأضاف المكتب أن شخصاً يقيم في منطقة غراند أيلز (شمال ميامي) كان يستخدم برنامج غوغل إيرث في المنطقة ولاحظ ما بدا أنه مركبة في بحيرة مياه خلف مقر إقامته.
وأجري مسح للمنطقة وعثرت السلطات بالفعل على الهيكل العظمي للرجل المفقود داخل السيارة التي تكلّست بشدة لأنها كانت متروكة في المياه لفترة طويلة.
وذكرت الشرطة أنه تم التعرف على الرفات بعد فحصها من قبل سلطات الطب الشرعي.
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