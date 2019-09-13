إطلالات عصرية وأنيقة مناسبة للحامل من وحي مايا وليامز

أصعب مرحلة تمر بها المرأة في ما يخص جمالها وأناقتها، هي فترة الحمل. كثيرات من النساء يُصبْنَ بالإحباط والملل، بسبب عدم القدرة على اختيار أزياء تناسب بروز البطن وزيادة حجم الصدر.

نجحت مدونات الموضة ونجمات انستقرام، في تغيير الصورة النمطية لأزياء المرأة الحامل، ومنهنّ المدونة العراقية مايا وليامز التي دخلت شهورًا متقدمة من حملها الثاني.

اعتمدت مايا وليامز مجموعة من الأزياء الأنيقة والألوان الزاهية، نسقتها بستايل يتناسب مع زيادة وزنها وبروز منطقة البطن، في التالي نستعرض مجموعة من أجمل أزياء الحمل التي نسقتها وليامز.

عادة ما ينصح خبراء الموضة المرأة التي تعاني زيادة الوزن، بخاصة في منطقة البطن، باعتماد الأزياء المطبعة بخطوط طولية، لأنها تضيف شعورًا وهميًّا بتناسق القوام، وتخفي مناطق البروز، وهو ما طبقته مايا وليامز في إحدى اطلالاتها بعد بروز منطقة البطن.اعتمدت "وليامز" فستانًا صيفيًّا مزين بخطوط طولية صفراء على خلفية بيضاء، ورغم أنها ألوان ساطعة تلفت الانتباه، إلا أنّ شكل الخطوط مع تصميم الأكتاف المكشوفة خطف النظر بعيدًا عن منطقة البطن.

الحديث السابق عن مزايا الخطوط الطولية، هو نفسه ما يمكن تطبيقه على فتحة الصدر بحرف v، وكلما برزت فتحة الصدر تلاشى بروز البطن.

اعتمدت المدونة العراقية مايا وليامز جمبسوت بفتحة صدر ممتدة مع قصة الأكتاف الفضفاضة، جميعها تفاصيل جاءت مناسبة لامرأة حامل في شهور متقدمة.

الأزياء المطبعة بشكل عام، إحدى الحيل التي تخفي عيوب القوام، لكن بشرط اختيار حجم الرسوم المطبعة. ذهبت مايا وليامز في اطلالاتها إلى مجموعة من الفساتين الصيفية المزدانة بطبعات صغيرة الحجم، سواء أكانت ورودًا أو نقوشًا من الحياة البرية، أو طبعات الحيوانات مثل طبعة النمر.

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القاعدة الأساسية في إخفاء البروز، هو توجيه النظر بعيدًا عن منطقة البروز، لذا، تعدّ الاكتاف المنفوخة طريقة ذكية للحامل حتى تبدو عصرية، وفي الوقت نفسه لا تلفت الانتباه لمنطقة البطن.

ظهرت مايا وليامز بفستان زهري مصمم بأكتاف منفوخة مبالغ في حجمها بعض الشيء، ورغم اختيارها لونًا خاطفًا، إلا أنّ حملها بدا بشكل أنيق ولم يُفسد اطلالتها

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