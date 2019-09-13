تعرف على سلبيات وإيجابيات "المرأة العذراء" وأبرز الأحداث الفلكية

تتميز امرأة برج العذراء بشخصيتها الودودة التي يسهل التعامل معها. اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة وحرصها على بلوغ الأفضل في كل شيء يساعد فى نجاح علاقتها بالرجل الذي تحبه. قد تأخذ وقتا ويلا حتى تفصح عن مشاعرها وفي بعض الأحيان تعبر عن عواطفها بنوع من الدعابة لتتغلب على الخجل، لكن بمجرد أن تجد الرجل المناسب لها، تبدأ في فتح قلبها له شيئا فشيئا.تتمتع امرأة برج العذراء بشخصية عاطفية وفياضة المشاعر وتتطلع إلى الكمال. قبل أن تدخل في أية علاقة عاطفية، تقوم بتحليل كل شيء جيدا، وتبحث في عيوب الآخر وتحاول اكتشاف حقيقة مشاعره، فهي من الشخصيات التي لا تقع في الحب بسهولة أو تعلن عنه ببساطة. لكن بمجرد أن تجد الرجل الأمثل لها، تصبح عاشقة، ومخلصة وشديدة التعلق، ويمكن الاعتماد عليها.مولودة برج العذراء من الصعب إرضائها، لذا يجب أن يكون شريك حياتها المستقبلي قادرا على تحقيق رغباتها ومتطلعاتها التي قد تكون عالية في بعض الأحيان. تؤمن جداً بوجود الحب الحقيقي والحب الواقعي ولكنها لا تؤمن بهذا الحب المصور في القصص الخيالية.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

الخبر الأبرز هو انتقال كوكب عطارد من برج العذراء الترابي الى برج الميزان الهوائي فتستعيد مواليد الجوزاء الميزان والدلو حيويتها وتتسلق القمم من جديد فتتحسن وتتسهل حركة المواصلات التواصل والاتصالات والسفر والتنقلات وتتحلحل كل الملفات العالقة

الخبر الإيجابي ايضا هو انتقال كوكب الزهرة الى برج الميزان الهوائي كوكب الزهرة هو الكوكب الحاكم لمواليد برج الميزان ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تتنفس الصعداء بعد شهر من التوتر والمعاكسات والخلافات والمشاكل الشخصية والعائلية ان انتقال الزهرة الى الميزان يحمل معه السحر والجاذبية والحب لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو كما يجعل كوكب الحب هذه المواليد تفيض حنانا ورقة ولقاءات رومنسية واحلام تتحقق.

جولة على تنقلات القمر بين السبت والاثنين القمر في الحمل الناري فترافق مواليد الابراج النارية تاثيرات ايجابية تفاوض بثقة وجرأة وتتخطى العراقيل يومي الثلاثاء والاربعاء القمرفي الثور ليشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من العذراء فتنطلق مواليد الثور العذراء والجدي بعزيمة قوية وتقتحم مجالات جديدة الخميس والجمعة القمر في برج الجوزاء الهوائي فتكون فترة مناسبة للتواصل المثمر لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

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بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس لا تزال تتنقل في برج العذراء الترابي ولا تزال التاثيرات الترابية الايجابية هي المسيطرة على الاجواء الفلكية لكل من مواليد الثور العذراء والجدي كما يسجل هذا الاسبوع انتقال عطارد الى الميزان فتتعزز معنويات مواليد الميزان وتتحمس للمبادرة والتواصل واللقاءات والاتصالات والتنقلات الزهرة ايضا تنتقل الى الميزان ما يعني ان الامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح سوف تتحسن لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو زحل وبلوتون في الجدي اورانوس في الثور المريخ في العذراء ويسبب بمشاكل لمواليد العشرية الاولى من العذراء.

بانتظار مولود العذراء سنة استثنائية من الوعود الفلكية الكبيرة، يكاد يكون مولود برج العذراء خلالها أكثر المحظوظين بحيث تخلو سماؤه من معاكسات كبيرة في غالب الأحيان، ويصفو مناخه بطوالع فلكية تصبح إيجابية شهرًا بعد شهر. يتحرّر هذه السنة من القيود السابقة التي لازمته عدة سنوات ويكسب الرهان على مختلف الاصعدة يسمح له هذا العام بإيجاد الحلول لكل المشاكل السابقة، ولفتح صفحة جديدة نحو مستقبل أفضل بتفاؤل كبير، كما أن مولود برج العذراء يتفق في الشراكة المهنية مع مواليد السرطان والجدي.

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