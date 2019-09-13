العثور على 43 أفعى سامة في حقيبة مسافر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أوقف موظفوا الجمارك بمطار فيينا، اليوم الخميس، رجلا نمساويا قام بتهريب 88 زاحفة حية، من بينها 43 أفعى سامة من الفلبين.

وعندما وصل الرجل النمساوي يوم الأحد الماضي إلى المطار، فحص ضباط الجمارك حقيبته بأجهزة المسح الضوئي واكتشفوا أنها مليئة بالحيوانات.

وبعد أن اعترف الرجل بأنها تحتوي على ثعابين سامة، قرر ضباط الجمارك نقل الأمتعة وهي مغلقة إلى حديقة حيوان شوينبرون في فيينا، حيث قام الخبراء بفتحها.

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وعثر الخبراء على عدد من الكوبرا السامارية وثعابين مانجروف وأفاعٍ، بالإضافة إلى العشرات من السحالي والأبراص. وتم نقل العديد من الحيوانات الصغيرة في جوارب من النايلون.

وقال الراكب، إنه خطط لبيع الزواحف في معرض في ألمانيا.

ويواجه الرجل إجراءات قانونية بسبب انتهاك القانون النمساوي الذي ينظم التجارة في الأنواع المحمية.

ووافقت حديقة الحيوان في فيينا وكذلك حديقة حيوان نمساوية خاصة بالزواحف على استقبال الحيوانات المضبوطة.