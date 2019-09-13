فيديو.. "خلود" لـ شريف عامر عن خلافاتها الزوجية: اطلقت بعد 40 يوم جواز

ناقش مساء أمس، الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، على فضائية "mbc مصر"، مشكلة الطلاق في المجتمع المصري، خلال إحدى فقرات برنامجه.

استضاف الإعلامي خلالها 6 نماذج لـ3 رجال و3 سيدات لم يكملوا مشوار الزواج، وفاجأت إحدى الضيوف شريف عامر عندما أخبرته أن الطلاق حدث بعد 40 يوما فقط، وأنها تزوجت وسنها 19 عاما.

40 يوما عاشتهم خلود أشرف رفقة زوجها بعد خطوبة تقليدية لمدة عام ونصف أحبته خلالها إلا أنها لم تستطيع استكمال الحياة معه وطلبت الانفصال بعد 40 يوما.

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وقالت خلود أشرف، إنها ارتبطت بطليقها بطريقة الزواج التقليدي وثم بدأت المشاكل من يوم زفافها عندما اعتدت شقيقة طليقها على شقيقتها.

وقالت خلود: "بعد الجواز كل حاجة وضحت على حقيقتها" معتبرة أنها رأت كل شيء خلال الـ40 يوما، فترة زواجها الذي أقامت خلاله في شقة ببيت عائلة طليقها، استباحوا خلالها خصوصيتها متسائلة: "40 يوم لما يحصل فيه كل الحاجات اللي حصلت أمال العمر اللي جاي هيحصل فيه إيه تاني" مستطردة: "لما أسواء حاجة تحصل في يوم فرحي والصباحية وما بعد ذلك".