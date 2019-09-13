ريهام سعيد توجه رسالة رومانسية لزوجها عبر إنستجرام

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة رومانسية إلى زوجها رجل الأعمال مدحت عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت "ريهام": "هما ٢٤ قيراط"، في إشارة إلى زوجها، مرفقة صورة تجمعهما خلال احتضانه لها، مرتدية فستان أسود غير منقوش وبدون أكمام، مع مكياج ثقيل، و"نيو لوك" بشعر بندقي اللون، وأغلقت التعليقات.

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ريهام سعيد تثير الجدل عقب قرار إيقافها

وكانت "عبارة غامضة" باللغة الإنجليزية، للإعلامية ريهام سعيد، أثارت الجدل، مساء أمس، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت "ريهام" التي أعلنت في وقت سابق اعتزالها العمل الإعلامي: "بداية جديدة. مليئة بالحب والعطاء"، دون ذكر تفاصيل عما تقدمه بالبداية الجديدة، في ظل إيقافهما من المجلس الأعلى للإعلام، وإعلانها اعتزال الإعلام والتمثيل نهائيا، مرفقة صورة لها بشعر فاتح اللون، ومكياج ثقيل.

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منع ريهام سعيد من الظهور في الإعلام

يشار إلى أنه عقب الانتقادات التي طالت حلقة الإعلامية الأخيرة التي هاجمت فيها المصابون بالسمنة، ووصفتهم بأنّهم "ميتين" و"عبء على الدولة"، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا".

وعقب البيان، أعلنت ريهام اعتزال العمل الإعلامي عبر فيديو بثته على قناتها الرسمية على يوتيوب، قائلة: "عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني، وعمري ما هشتغل ممثلة تاني، وعمري ما هرجع الشغلانة دي تاني، لأن اللي أخطر من السرطان ومن السمنة ومن كل حاجة هو الضغط وأنا مضغوطة، وجه الوقت اللي أنا أعيش فيه حياتي وأخلّي بالي من ولادي، وأتقرب من ربنا، وأقعد مع جوزي وأبقى زيكم إنسانة طبيعية".

وكان المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.