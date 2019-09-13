10 حيل لا تستغرق دقيقة لبشرة جميلة.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

بعض الحيل التجميليّة لا يستغرق تنفيذها أكثر من دقيقة، ولكنها تعطي نتائج مثاليّة في مجال إضفاء لمسات من الإشراق على البشرة.. في السطور التالية تعرفي عليها لاستعمالها في إطلالتك اليومية، وذلك بحسب ما جاء على موقع قناة العربية.

1- اعتمدي "المايكروبيلنغ":

هو مستحضر مقشّر خالٍ من الحبيبات ويتمتع بمفعول سريع جداً. طبّقيه بعد تنظيف بشرتكِ على الوجه، والعنق، ومنطقة أعلى الصدر واتركيه لمدة 30 ثانية قبل شطفه بالماء. استعمليه عدة مرات أسبوعياً للحفاظ على بشرة مشرقة وناعمة الملمس.

2- استعيني بالرذاذ المرطّب:

اختاري نوعاً من الرذاذ المرطّب يكون مدعّماً بالحمض الهيالوريني لتأمين الترطيب مع الإنعاش لبشرتكِ. رشّيه مساءً على وجهكِ بعد تنظيفه واستعيني به خلال النهار عندما ترغبين بإنعاش ماكياجكِ.

3- جرّبي قناع ما قبل النوم:

يتميّز قناع ما قبل النوم بكونه أكثر غنى بالعناصر المرطبة، المرممة، والمضادة للتجاعيد من كريم الليل الكلاسيكي. أما مفعوله الليلي فيعد بالحصول على بشرة مشرقة في صباح اليوم التالي. استعمليه مرة أسبوعياً للحفاظ على شباب بشرتكِ وحيويتها لأطول فترة ممكنة.

4- استعيني ببضع نقاط من المسمّر الذاتي:

أضيفي نقطتين من المسمّر الذاتي إلى كريم النهار الذي تستعملينه، فمن شأن ذلك أن يضفي إطلالة برونزيّة مشرقة على بشرتكِ من دون التعرّض للشمس. يمكنكِ تكرار هذه العمليّة كلما أصبحت بشرتكِ باهتة.

5- أزيلي علامات التعب عن محيط العينين:

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احتفظي بملعقة معدنيّة في الثلاجة لتطبيقها على عينيكِ عندما تظهر علامات التعب عليها. اتركيها لمدة نصف دقيقة وستلاحظين أن برودتها ساعدت في إزالة علامات التعب الظاهرة. يمكنكِ أيضاً الاحتفاظ بمستحضر محيط العينين في الثلاجة لتفعيل تأثيره المزيل للاحتقان.

6- استعملي كريم معزّزا للإشراق:

تحتوي الكريمات المعزّزة للإشراق على أنواع من الخضاب العاكسة للضوء تساعد في توحيد البشرة وتصحيح شوائبها (احمرار، بقع، فقدان للحيوية...) ويحتوي بعضها على أنواع من الخضاب المعدنيّة تحيي لون البشرة، وتجعله أكثر إشراقاً فوراً بعد تطبيقها. استعمليها يومياً عندما تشعرين أن بشرتكِ تحتاج إلى مزيد من الإشراق.

7- لا تتخلي أبداً عن مستحضر العناية بمحيط العينين:

لحماية محيط العينين من مظاهر الشيخوخة المبكرة التي يمكن أن تطالها، أنت بحاجة إلى مستحضر عناية خاص بهذه المنطقة الحساسة. فهو يُعزّز إنتاج الكولاجين ويخفّف من ظهور الجيوب، والتجاعيد، والترهل. اختاريه غنياً بالبيبتيدات المنشّطة، والحمض الهيالوريني المرطّب بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الجذيرات الحرة واستعمليه بشكل يومي صباحاً ومساءً.

8- استعيني بالمصل المنقّي لتنظيف بالعمق:

تتعرض بشرتنا للاختناق نتيجة الاستعمال المكثّف للماكياج والمستحضرات ذات الصيغ الغنيّة، بالإضافة إلى الجهد الذي تقوم به لمواجهة العوامل الخارجية. كل ذلك يُفقدها إشراقها وليونتها فتُصبح بحاجة إلى مصل يساعد على تجديدها بالعمق ويُخلّصها من السموم المتراكمة داخل مسامها. استعملي المصل المنقّي بشكل يومي كل مساء لتنظيف بشرتكِ بالعمق والمساعدة على تجديدها.

9- اختاري الفيتامينات المنشّطة للبشرة:

تتميّز بعض أنواع الفاكهة بغناها بالفيتامينات، العناصر المعدنيّة، الحوامض الأمينيّة، ومضادات الأكسدة. وهي مثالية لتنشيط البشرة أما أبرزها فالعنّاب المركّز بنسبة 400 مرة بالفيتامين C أكثر من البرتقال، والأكاي الغنيّة جداً بمضادات الأكسدة والفيتامينات من فئة A وC وE مما يساعد على إضفاء الإشراق على البشرة، أما الكيوي فغنيّ بالفيتامينات من فئةC وB وA التي تساهم في تنشيط البشرات المتعبة وتحميها من الشيخوخة المبكرة. فاحرصي على توفّر خلاصة أحد هذه النباتات في مستحضرات العناية التي تستعملينها يومياً.

10- استعملي اللوشن المقشّر:

مفعوله تدريجيّ وأكثر نعومة من مفعول المقشّر. يساعد اللوشن المقشّر عند استعماله يومياً على إعادة الإشراق إلى البشرة نظراً لمفعوله الشمولي والعميق. طبّقيه كل مساء على بشرة نظيفة بواسطة دائرة قطنيّة واتركي حوامض الفاكهة التي تكوّنه تقوم بمفعولها في مجال إزالة الخلايا الميتة وتنشيط الدورة الدمويّة الصغريّة في البشرة بالإضافة إلى إزالة التجاعيد الصغيرة والبقع البنيّة. وستتفاجئين بالحصول على بشرة موحّدة، ناعمة الملمس، ومشرقة في الوقت نفسه.