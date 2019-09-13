"طلعت في برنامج تلفزيوني".. أول ظهور لوالدة أحمد فهمي قبل حفل زفاف نجلها

بأزياء بيضاء مزينة بفصوص من اللؤلؤ، لفتت الأنظار بقربها الدائم من العروسين أحمد فهمي وهنا الزاهد، خلال حفل زفافهما، الذي انعقد مساء أمس الأول، حتى كشفت الإعلامية منى الشاذلي عن هويتها، معلنة أنها والدة "فهمي"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي وصفته وسائل إعلام بأنه أول ظهور لها.

لكن حفل الزفاف لم يكن الظهور العلني الأول لوالدة أحمد فهمي، إذ ظهرت صورتها لأول مرة في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، سبتمبر 2016، خلال استضافتها للشقيقين أحمد وكريم فهمي، حيث تضمنت الحلقة عرض صورتها بدون حجاب في مرحلة شبابها، بصحبة نجليها خلال طفولتهما، أثناء حديث الفنانين عن ذكرياتهما العائلية.

يشار إلى أن "منى"، قالت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مبروك يا أم العريس"، مرفقة صورة تجمعها بها، خلال احتضانهما لبعضهما البعض، خلال حفل الزفاف الذي انعقد بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، وسط تأكيد الكثيرين بأنه أول ظهور لوالدة الممثل الشاب.

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وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يتجاوز الـ74 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أم العريس فرحانة أكتر من العريس والعروسة"، و"ألف مبروك يا أم العريس"، و"أنتي مش شبه والدك خالص".

يذكر أن الزفاف حضره عدد من النجوم، على رأسهم، "أحمد عز، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، لبلبة، علاء مرسي"، والناقد طارق الشناوي، الإعلامي عمرو الليثي، إسلام جمال، والإعلامي خالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبد الحميد، والمنتج الفني هاني عبد الله، وكريم عفيفي.

وحرص المخرج بيتر ميمي ومدير التصوير جلال الزكي والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على الحضور، إلى جانب المخرج أحمد خالد موسى، والفنان محمد علي رزق.

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما، أمس، في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين وبعض الإعلاميين، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة، حتى يستطيع الجميع الحضور.