"أوسكار دي لا رنتا" تُجدد الزخارف اللاتينية والأهداب لمجموعتها في ربيع 2020

مرت ثلاث سنوات على تولّي الثنائي لورا كيم وفرناندو غارسيا الإدارة الإبداعية لعلامة أوسكار دي لا رنتا، وقد أثبتا على مدار عدة مواسم، أنهما يستحقان منصب قيادة أحد أهم بيوت الأزياء في أميركا، ولموسم ربيع 2020، قدّما مجموعة ممتازة مثالية لقضاء عطلة فاخرة، أما العنصر الرئيسي في مجموعة هذا الموسم فهو فستان القفطان المتدفق، والذي يعشقه الأثرياء، أتى بطبعات الأزهار الهادئة والتقليمات الخفيفة، وبما أنّ أغلب النساء يفضلن ارتداء القطع الفضفاضة أثناء الاستمتاع بالعطلة، قام كيم وغارسيا بتجديد الزخارف اللاتينية والأهداب التي تُميّز مجموعاتهما، بإضافة الخرز الخشبي أو دانتيل الكروشيه في الأطراف.

وبطبيعة الحال، لم تخلُ المجموعة من قطع الخياطة الراقية، بدءًا من سترات البلايزر ذات الألوان الهادئة وحتى سراويل الكتان المتدفقة.

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كما تشتهر العلامة الأمريكية بتصاميم السجادة الحمراء، وهذه الأخيرة كانت حاضرة أيضًا في المجموعة، حيث قام الثنائي بتقديم القمصان المصنوعة من الشيفون المزيّن بالخرز والتنانير الكروية، إلى جانب فساتين بدون حمالات وأثواب فاخرة متعددة الطيات من اللاميه اللامع، بالإضافة إلى معاطف الرافية وبدلات مطابقة تعكس الأناقة والجمال، لتلبي احتياجات النساء من مختلف الأعمار والشرائح الإجتماعية، وكل الإطلالات تم تنسيقها مع صنادل بالأحزمة.

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