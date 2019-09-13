هنا الزاهد: "أما بغير وشي بيقلب.. بيبقى زي الشراب المقلوب"

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها غيورة جدا على زوجها أحمد فهمي، وتغضب سريعا إذا أثار غيرتها.

وأضافت الزاهد، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، المذاع عبر فضائية "ON E": "لازم يبقى في غيرة، ولو مفيش غيرة مش هتعرف إذا كان اللي قدامك دا بيحيك ولا لأ".

وتابعت: "وأمر طبيعي إني مش هبقى مبسوطة لو الشخص اللي معايا مش بيغير عليا".

واستطردت: "الناس مفكراني باردة جدا وطيبة، لكن أنا غيورة جدا، وأنا برج الجدي والبرج أناني جدا مع الناس اللي بيحبهم، أحمد بيعرف علطول إني غيرت لأن وشي بيتقلب، وبيبقى زي الشراب المقلوب".

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واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.

وجاء المشهد الأخير في ختام حفل الزفاف، باحتفال الحضور بالعروسين من خلال إشعال شموع وألعاب نارية، مع وابل من صافرات الإعجاب، واحتضن "فهمي" هنا الزاهد وقبَّلها، ثم لوح بيده ليحيي الحضور، في مشهد تسابق الجميع على التقاطه بهواتفهم.

البرنامج مُسجل يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.