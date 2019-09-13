فرنسا تتجه للاعتراف بالأم البديلة في نظام تأجير الأرحام

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ أفادت تقارير صحفية بأن فرنسا في سبيلها للاعتراف بأبوة الأطفال الذين يولدون عن طريق أم بديلة في الخارج، وفقا لما يسمى بنظام تأجير الأرحام. وذكرت شبكة "فرانس انفو"، أن هذا الإجراء قد يدخل حيز التنفيذ فى غضون الاسابيع المقبلة. وأرجعت الشبكة الفضل فى هذه الخطوة إلى التوجيه الذى اصدرته الحكومة الفرنسية مؤخرا.

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