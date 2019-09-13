ولية عهد اليابان ترفض التعليق على تأجيل زفاف ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

صرحت الأميرة كيكو ولية عهد اليابان التي احتفلت بعيد ميلادها الثالث والخمسين هذا الأسبوع، أنها لا ترغب في التعليق على تأجيل زواج ابنتها الكبرى.

وقالت ولية عهد اليابان فى بيان "أعتقد أن الأميرة ماكو تفكر فى الكثير من الأشياء، وفي ظل هذه الظروف أود الامتناع عن الحديث عن الوضع الحالي أو الأمور المستقبلية بما فى ذلك التكهن بمشاعر ابنتي".

وكانت الأميرة ماكو وخطيبها كومورو قد أعلنا خطبتهما فى سبتمبر 2017 وقالا إن الزفاف سيتم فى نوفمبر 2018، لكن وكالة العائلة الأمبراطورية ذكرت في فبراير من العام الماضي أن الزفاف سيتأجل حتى عام 2020 بسبب "عدم وجود وقت كاف للاستعداد للأمر".

ولكن سرعان ما ورد فى وسائل الإعلام اليابانية بعد ذلك أن السبب الحقيقى للتأجيل هو الخلاف المالي بين والدة «كومورو» وخطيبها السابق، وتدّعي التقارير أنها استعارت تكلفة تعليم ابنها من خطيبها السابق، ولم تسدد المال بعد.