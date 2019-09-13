- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
"البيض الحار" من الأطعمة التي يفضلها كثيرين خلال وجبة الإفطار، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها، نظرا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير البيض الحار، على طريقة الشيف نادية سرحان، مقدمة برنامج طهي عبر "سي بي سي سفرة":
المقادير
4 بيضات
كزبرة جافة
ملح
نصف كوب طماطم
بصل مفروم
كزبرة خضراء مفرومة
فلفل أسود
ملعقة صغيرة زيت زيتون
هريسة
طريقة التحضير
- خفق البيض مع إضافة الفلفل والملح.
- وضع الزيت داخل داخل طاسة على النار، مع إضافة البصل والكزبرة الجافة وملعقة من الهريسة.
- إضافة البيض ثم الطماطم.
- وضع البيض في طبق عند تغير لونها، مع إضافة الكزبرة الخضراء.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بيض حار للفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.