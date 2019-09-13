يعد "الربو" أحد الأمراض الشائعة، التي تصيب الجهاز التنفسي، ويعاني منها كثيرين في مختلف المراحل العمرية، ويجب اكتشافها سريعا، حتى لا تؤثر سلبا على التنفس والحركة، حتى يتمكن الطبيب المختص من تحديد أفضل علاج لها.

وفيما يلي أبرز أسباب الإصابة بمرض الربو، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية:-

العقاقير

يتسبب تناول أقراص الأسبرين إلى الإصابة بـ"الربو"، بالإضافة إلى تناول بعض العقاقير الأخرى، أبرزها: الأسبرين، ومضادات بيتا، ومضادات الالتهابات غير الستيرودية.

التدخين

يؤدي التدخين إلى الإصابة به، بالإضافة إلى الجلوس وسط المدخنين، لذلك يجب الإقلاع عن التدخين، والجلوس بجوار دخان السجائر و"الشيشة".

الحساسية

الإصابة بالحساسية بسبب المواد الكيميائية، أو بعض الخضروات والفواكهة مثل الفراولة، أو فرو الحيوانات، أو ريش الطيور، أو الغبار، تؤثر على الجهاز التنفسي.

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الالتهابات الفيروسية

الإصابة بالالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي.

التغييرات الهرمونية

حدوث التغييرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية للمرأة.

ارتجاع المري

- الإصابة بمرض ارتجاع المريء.