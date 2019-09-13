هنا الزاهد: "النساء أكثر نكدا من الرجال"

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن النساء أكثر نكدا من الرجال وهم السبب في كثير من المشاكل الزوجية.

وأضافت الزاهد، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، عبر شاشة "ON E": "لو حطينا نسبة بين النكد فهنلاقي إن الستات نكديين بنسبة 70%، على عكس الرجالة اللي 30% بس".

وتابعت: "بس المشكلة إن الست ممكن تكون مجهزة نفسها على إنها تخرج وتتبسط وفي الآخر تلاقيه جاي البيت تعبان ومش عايز يخرج ولا يتكلم، ومن هنا بتيجي المشاكل".

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واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.

وجاء المشهد الأخير في ختام حفل الزفاف، باحتفال الحضور بالعروسين من خلال إشعال شموع وألعاب نارية، مع وابل من صافرات الإعجاب، واحتضن "فهمي" هنا الزاهد وقبَّلها، ثم لوح بيده ليحيي الحضور، في مشهد تسابق الجميع على التقاطه بهواتفهم.

البرنامج مُسجل يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.