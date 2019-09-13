المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة يصدر "إعلان القاهرة"

أصدر المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة، "إعلان القاهرة لتعزيز صحة المرأة" متضمنا 11 توصية بإجماع المشاركين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، في مقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء في مجال صحة المرأة في الوطن العربي، وبحضور جمع من المشاركين تجاوز المائة والخمسين مشارك من منسوبي القطاعات الصحية المختلفة.

وتضمنت توصيات المؤتمر:

1. أهمية تعزيز الموارد المخصصة لصحة المرأة تحت مظلة الحق والمساواة والإنصاف في الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمرأة من خلال وضع وتحديث وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لتعزيز صحة المرأة بأبعادها الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية. والأخذ في الاعتبار بعض قضايا التمييز والعنف ضد المرأة بما فيها زواج الأطفال ختان الإناث.

2. التأكيد على أهمية انطلاق الاستراتيجيات وخطط العمل المبنية على الدلائل العلمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المرأة من رؤية واضحة وأهداف وغايات محددة مع وضع المؤشرات المناسبة لمتابعة التقدم المحرز في التنفيذ وبما يتفق مع المؤشرات المعتمدة عالميا، ووضع التفاوتات في الصحة الإنجابية في الصدارة كمقياس لعدالة المجتمع والنجاح الاجتماعي.

3. الأخذ في الاعتبار المحددات الاجتماعية في وضع السياسات والبرامج الموجهة لصحة المرأة ومواجهة التفاوتات في الصحة وتحقيق التوافق الاجتماعي.

4. إدراج تغير المناخ وتداعياته على صحة المرأة وتداعيات الطوارئ والنزوح والهجرة على صحة المرأة ضمن البرامج وخطط العمل الوطنية.

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5. اضطلاع الجامعات ومراكز البحوث بمسؤولياتها نحو تحديث المناهج الدراسية والتدريبية متفقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية والمنظور الديني وإجراء البحوث والدراسات عن صحة المرأة في كل مراحل العمر، وخاصة كبار السن وحالات الإعاقة، والاهتمام بالسمنة و مخاطرها، والعمل على تعديل بعض المصطلحات بما يتفق مع ثقافة المجتمعات.

6. تعزيز المسؤولية المشتركة عن صحة المرأة من خلال وضع الأطر المناسبة للتنسيق المستمر والتعاون بين الجهات ذات الصلة بصحة المرأة وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني مع التركيز علي الصحة في جميع السياسات و بالأخص الإنصاف والعدالة في الصحة، والتعاون مع المنظمات الإيمانية لدرء المفاهيم الخاطئة في قضايا الصحة الإنجابية.

7. وضع وتحديث برامج الوقاية والتصدي لعوامل الخطورة وخاصة السمنة والغذاء غير الصحي والأمراض غير المعدية ودمجها ضمن الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بصحة المرأة وبما يتفق مع الاعتبارات الثقافية والمجتمعية مع إعطاء المزيد من الاهتمام للمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لذلك، مع اعتبار البعد الديني المبني على الأسس العلمية والمؤيد لصحة المرأة.

8. تبني توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتعزيز وحماية صحة المرأة في مراحل العمر ودمجها في السياسات الصحية والبرامج وتوفير الخدمات في الدول العربية.

9. وضع وتحديث برامج التوعية والوقاية والعلاج للصحة الإنجابية وصحة الأم مع التركيز على تنظيم الأسرة ورعاية الحمل والنفاس، مع تأكيد الوصول العادل إلى خدمات صحة المرأة وضمان جودتها.

10. تكوين مجموعة استشارية لمتابعة تنفيذ التوصيات والإعداد للمؤتمرات القادمة.

11. استحداث جائزة تميز تمنح للمبادرات المجتمعية المتميزة في مجال صحة المرأة وفقا لمعايير وآلية يتم الاتفاق عليها بين الجهات ذات الصلة.