تعتبر المكرونة من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل مكرونة ارابياتا، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على فضائية "سي بي سي سفرة". المكونات مكرونة قلم مسلوقة. 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. 3 فص ثوم مفروم. 4 ملاعق صغيرة فلفل أحمر "جاف مجروش". علبة طماطم كونكاسيه. 2 ملعقة كبيرة بيوريه طماطم. ريحان مفروم. ملعقة كبيرة سكر. Advertisements نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة. بقدونس مفروم. طريقة التحضير يشوح الثوم المفروم مع زيت الزيتون على النار ثم تضاف الطماطم الكونكاسيه مع بيوريه الطماطم والسكر. يضاف الفلفل الأحمر مع الريحان المفروم ثم تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب حتى تتجانس مع الصوص. تقدم ساخنة مزينة بالجبنة البارميزان والبقدونس.

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