قدم الشيف وسام مسعود، طريقة عمل خبز بالسجق، وذلك من خلال برنامجه "مطبخ 101" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المخبوزات التي يمكن تحضيرها في وجبة الفطار. مقادير عمل خبز بالسجق كيلو عجينة خبز جاهزة. ربع كيلو سجق. كوب فلفل ألوان شرائح. بصل مفروم. 5 بيضات مسلوقة. نصف كوب زيتون أسود مخلي شرائح. بيضة. Advertisements ملح. طريقة عمل خبز بالسجق قومي بفرد العجين بكون سُمْكُه "1 سم". شوَّحي البصل مع السجق والفلفل. ضعي كل المكونات في الوسط. ضيفي الزيتون والبيض المسلوق. ضُمِّي العجين وأزيلي الأطراف. ادهني الوجه بالبيضة المخفوقة مع ملح. يدخل الفرن لمدة 25 دقيقة على حرارة 180 درجة، ثم يقدم.

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