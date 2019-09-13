الامارات | «غرفة التحطيم».. فرصة لتجربة التأمل بالصراخ في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة التحطيم».. فرصة لتجربة التأمل بالصراخ في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت غرفة التحطيم «ذا سماش روم» في دبي فرصة لتجربة التأمل بالصراخ للمرة الأولى بالمنطقة، وذلك بتاريخ 14 من الشهر الجاري، وبسعر 187 درهماً فقط. ويأتي هذا العرض بالتعاون مع أخصائية المعالجة بالطاقة، بيانكا ديفاناندا، لأجل الوصول إلى طريقة مبتكرة للتخلص من الطاقة السلبية، مثل الخوف والقلق والغضب، بسبب عبء العمل أو الظروف الحياتية.

وتم التخطيط والتحضير لهذه الجلسة العلاجية بطريقة ممتعة وصحية، تسمح للأفراد بالشعور بالحيوية والسلام عن طريق تحطيم أجهزة الكترونية خلال تأدية بعض التمارين بالصراخ. وذلك، لمساعدة الجسد كي يطرد كل المشاعر السلبية ولإعطاء الروح مساحة من الهدوء.

ولدى «ذا سماش روم» العديد من العروض المميزة الأخرى مثل عرض أمسية السيدات يوم الإثنين، حيث يمكن لهنّ الاستمتاع بتحطيم 10 نظارات مجانية، بالإضافة إلى خصم بقيمة 25% على أي أجهزة إضافية، مثل الطابعات وأجهزة الـDVD، إضافة إلى عروض أخرى مثل باقة الأفراد التي تبدأ من سعر 99 درهماً.