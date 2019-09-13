الامارات | «أرماني دبي».. تجارب ترضي الذواقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطرح فندق أرماني دبي عروضه الخاصة لشهر سبتمبر، ويتيح الاستمتاع بإطلالاتٍ ساحرة على نافورة دبي من موقع فندق أرماني دبي الرائع داخل برج خليفة. سيقدم مطعم أرماني/‏أمل ومطعم أرماني/‏ديلي لغاية 30 سبتمبر قائمتي طعامٍ محددتين بسعر 250 درهماً، أمّا مطعم أرماني/‏ريستورانتي فسيقدّم قائمة طعامٍ محددة بسعر 280 درهماً. استمتع بمذاق سمك القاروس المنقوع بعصير الليمون الأخضر وقطع من لحم ساق الضأن في مطعم أرماني/‏أمل، أو بطبق ريزوتو لحم العجل ويخنة سمك القُد في مطعم أرماني/‏ديلي، وبنكهة كونفيت الديك الرومي أو تاليوليني الروبيان في مطعم أرماني/‏ريستورانتي، إضافة إلى النكهات اليابانية الفريدة في مطعم هاشي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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