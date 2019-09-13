الامارات | منتدى سلامة الطفل يستكمل مبادرة «إعلام مسؤول طفل آمن»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى سلامة الطفل يستكمل مبادرة «إعلام مسؤول طفل آمن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد إدارة سلامة الطفل لإطلاق الدورة الأولى من منتدى سلامة الطفل، في 17 سبتمبر الجاري، برعاية قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ويحمل شعار «إعلام مسؤول طفل آمن».

وقالت مديرة إدارة سلامة الطفل، هنادي صالح اليافعي: «أردنا في الدورة الأولى أن نركز على هذا العنوان بالذات استكمالاً لمبادرة (إعلام مسؤول طفل آمن)، المبادرة الوطنية التي أطلقتها إدارة سلامة الطفل في العام الماضي بتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مؤسسات اتحادية ومحلية وجهات إعلامية من مختلف إمارات الدولة».

وأوضحت أن «الهدف هو تعزيز الريادة الإماراتية في رعاية الأطفال، وضمان حقوقهم في التغطيات الإعلامية الإماراتية، المرئية منها والمكتوبة، والمسموعة، والإلكترونيّة»، مشيرة إلى أن إدارة سلامة الطفل، تخطط لتوسيع المنتدى ليشمل في دوراته اللاحقة محاور إضافية تندرج ضمن مبادرات الإدارة تكون على شكل منتديات مصغرة تتناول سلامة الطفل في المركبات، والأمن الإلكتروني، وغيرها.

وأشارت مدير إدارة سلامة الطفل إلى أن النتائج المتوقعة من المنتدى تتمثل أولاً في أن يحقق هذا الحدث الرسالة المرجوة منه، بحيث يشكل فرصة لصنّاع القرار والمختصين لتقديم أحدث الحلول والدراسات، والاستفادة من تجارب مختلفة في الإمارات والمنطقة والعالم بكل ما يختص بقضايا سلامة وحماية الطفل نفسياً وجسدياً واجتماعياً.