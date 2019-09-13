الامارات | وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر عن 76 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر عن 76 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر الذي اشتهر على مدى عقود بأنه صانع النجوم عن 76 عاماً.

وقد عانى أسمر في أيامه الأخيرة من مرض عضال وتوفي في أحد مستشفيات بيروت. أطل أسمر للمرة الأولى عام 1972 في برنامج «استوديو الفن» عبر تلفزيون لبنان الرسمي، ومن هذا البرنامج أطلق نجومية العديد من الفنانين اللبنانيين من بينهم ماجدة الرومي ووليد توفيق وعبدو ياغي، وغيرهم.

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وعلى مدى أعوام ظل استديو الفن أكاديمية لتخريج النجوم وبينهم في الثمانينات راغب علامة وربيع الخولي ونجوى كرم وعاصي الحلاني وإليسا ونوال الزغبي ووائل كفوري، وغيرهم من النجوم في مجالات الغناء والتقديم.

ويعتبر أسمر أحد أشهر معدي ومخرجي البرامج الفنية والترفيهية والسياسية والثقافية والمسابقات في تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال «إل بي سي» حيث كان مدير قسم برامج المنوعات فيها وقد تنقل لاحقاً بين العديد من المحطات اللبنانية.

ونال أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، منها جائزة أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994 وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه.