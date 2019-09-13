الامارات | الأشقر الخوخي على عرش موضة الشعر هذا الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن الأشقر الخوخي على عرش موضة الشعر هذا الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «Elle» الألمانية بأن الأشقر الخوخي يتربع على عرش ألوان الشعر هذا الخريف ليمنح المرأة إطلالة متلألئة تأسر الألباب. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأشقر الخوخي عبارة عن مزيج من البرتقالي والوردي مع درجات لونية بين المرجاني والكراميل تبعاً لدرجة كثافة اللون. وأضافت «Elle» أن الشعر المتلألئ بالأشقر الخوخي يمنح الوجنات مظهراً مشرقاً ومتوهجاً يشع نضارة وحيوية؛ حيث يبدو الوجه كما لو كان محاطاً بإطار من الذهب الوردي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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