الامارات | موضة النظارات الشمسية.. جاذبية وعدسات بأحجام كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن موضة النظارات الشمسية.. جاذبية وعدسات بأحجام كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تقتصر أهمية النظارة الشمسية على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل إنها تعد أيضاً قطعة إكسسوار تضفي لمسة أناقة نهائية على المظهر.

وقالت كيرستين كروشينسكي، من جمعية «الرؤية الجيدة» الألمانية، إن الجاذبية تمثل عنوان موضة النظارات الشمسية في صيف 2019؛ حيث تخطف النظارات الأنظار إليها بأحجامها الكبيرة وعدساتها الملونة.

حجم XXL

وأوضحت كروشينسكي أن النظارة الشمسية تطل هذا الموسم بحجم XXL، وتُعرف هذه الموديلات باسم «Shield»؛ حيث تشتمل النظارة على عدسات من لوح واحد لتضفي على المظهر طابعاً عصرياً للغاية. وأضافت الخبيرة الألمانية أن النظارة الشمسية تتألق هذا الصيف بأشكال هندسية كالدائرة والمثلث والمربع، مشيرة إلى أن الموديلات ذات الشكل المسدس تشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم.

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ألوان زاهية

وفي ما يتعلق بالألوان، أوضحت كروشينسكي أن عدسات النظارات الشمسية تتألق هذا الصيف بألوان زاهية كالأصفر الشمسي والأزرق البحري والبنفسجي والأخضر الليموني والمرجاني.

وأشارت كروشينسكي إلى أن هذا الصيف يشهد رواجاً كبيراً للأطر البيضاء، التي تتناغم مع عدسات ذات ألوان كلاسيكية. ولإطلالة أكثر جاذبية تعانق الأطر البيضاء أذرعاً ملونة.

وأردفت الخبيرة الألمانية أن الموديلات الرجالية تكتسي هذا الصيف بالدرجات الترابية كالبني والزيتوني والأخضر الداكن، التي تتمتع بطابع هادئ ورزين.