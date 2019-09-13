الامارات | مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء لعائلة بالهول الفلاسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء لعائلة بالهول الفلاسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة عبدالله حميد بالهول الفلاسي.
وأعرب سموّه خلال زيارته، صباح أمس، خيمة العزاء في منطقة القصيص بدبي، لأنجال وذوي الفقيدة عن صادق تعازيه ومواساته في مصابهم الجلل.. راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.
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