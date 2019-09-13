الامارات | اتفاقية رعاية بين «التصوير الضوئى» وفندق شاطئ أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية رعاية بين «التصوير الضوئى» وفندق شاطئ أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، توقيع اتفاقية رعاية بين جائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو، وفندق شاطئ أم القيوين.

وقع الاتفاقية كل من المنسق العام لجائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو، خالد الزارعي، ومالك فندق شاطئ أم القيوين، جاد عرموني.

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وبموجب الاتفاقية يصبح فندق شاطئ أم القيوين راعياً فضياً لجائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو، التي انطلقت في يوليو الماضي، على أن تستمر اللجنة المنظمة في تلقي طلبات المشاركة على البريد الإلكتروني [email protected] حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وتقام الجائزة ضمن ثلاثة محاور الأول بعنوان «اكتشف الطبيعة» ويهدف إلى إبراز المناطق والمناظر الطبيعية والثروة الحيوانية في جزيرة السينية وخور أم القيوين. والمحور الثاني حول «عبق الماضي» ويهدف إلى إبراز المباني التاريخية في الإمارة، نظراً لما تتمتع به الإمارة من شواهد تاريخية.

والمحور الثالث لجائزة تصوير الفيديو بعنوان «أم القيوين في دقيقة»، وهو عبارة عن مقطع فيديو مصور لمدة دقيقة عن السياحة في إمارة أم القيوين بشكل عام.