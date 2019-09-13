الامارات | الصبّار كنز من الطبيعة لجمال وعلاج الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن الصبّار كنز من الطبيعة لجمال وعلاج الشعر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للصبار تاريخ كبير في علاج أمراض مختلفة ومتنوعة، لكنه أيضاً ذو فائدة كبيرة للبشرة والشعر،
إذ بإمكانك استخدام جل الصبار أو زيت الصبار للتخلص من مشكلات كثيرة تتعرض لها البشرة أو يعانيها الشعر، وفي ما يلي نتعرف الى فوائد الصبار للشعر بشكل تفصيلي حسب نوعية الشعر من خلال نصائح مقدمة من Legend Beauty and SPA Center في دبي.
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