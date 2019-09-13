الامارات | التنورة الملفوفة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

شكرا لقرائتكم خبر عن التنورة الملفوفة لإطلالة مفعمة بالأنوثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفرض التنورة الملفوفة نفسها على موضة الخريف لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، أندريا لاكيبيرج، أن التنورة الملفوفة تزدان بنقوش متنوعة، مثل نقوش الكاروه ذات المظهر الكلاسيكي الأنيق ونقوش الزهور ذات الطابع الرومانسي الحالم. وأضافت لاكيبيرج أن التنورة الملفوفة تزدان أيضاً بنقوش جلد الحيوانات، مثل جلد النمر أو الثعبان أو الحمار الوحشي، لتمنح المرأة إطلالة متوحشة وشرسة تعكس جرأتها وثقتها بأسلوبها. ولإطلالة أنيقة ولائقة ينبغي مراعاة ألا تكون فتحة التنورة الملفوفة عالية جداً، وألا تستقر التنورة على الوسط بشكل مرتخٍ للغاية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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