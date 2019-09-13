تخفض ضغط الدم والكوليسترول.. إليك فوائد صحية للجوافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
تتميز الجوافة باحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المختلفة، كما تساهم في تقوية المناعة والوقاية من أمراض عديدة.
أكد الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن الجوافة تعتبر واحدة من الفواكه الغنية بفيتامين سي على الإطلاق، والذي يعد من أهم الفيتامينات التي تساهم في تقوية المناعة، ومن ثم تساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، ومكافحة العدوى باختلاف أنواعها.
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