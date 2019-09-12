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على الرغم من الدراسات والشائعات التي تلاحق القهوة سريعة التحضير، وتتحدث عن أضرارها إلا أن شرب القهوة مرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، حيث تحتوي القهوة الفورية على نفس مضادات الأكسدة والمواد المغذية بالقهوة العادية.
فوائد القهوة سريعة التحضير وفقا لموقع هيلث لاين
الدماغ
الكافيين يمكن أن يحسن وظائف المخ، وتعزيز وظيفة الدماغ.
التمثيل الغذائي
الكافيين يزيد من التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق المزيد من الدهون.
يقلل من خطر الإصابة بالأمراض
تقلل القهوة من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر والباركنسون.
تقليل خطر الإصابة بالسكري
تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
تحسين صحة الكبد
القهوة والكافيين يقللا من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل التليف والسرطان.
تحسين الصحة العقلية
تساعد القهوة على تقليل خطر الاكتئاب والانتحار.
إذا كنت تتساءل عن مقدار القهوة التي تشربها، فقد يكون استهلاك 3-5 أكواب من القهوة سريعة التحضير يوميًا هو الأمثل.
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