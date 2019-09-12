طريقة عمل الشوفان بالموز المغذي.. يمنح الأطفال الطاقة خلال الدراسة

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بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، تدخل كل ربة منزل في حيرة تقديم وجبة إفطار متجددة ومغذية كل يوم، لطفلها، تعطيه الطاقة اللازمة ليوم دراسي طويل حتى يعود إلى المنزل.
وفيما يلي طريقة تحضير وجبة إفطار مكونها الأساسي هو الشوفان، والموز.
المقادير
1/2 كوب شوفان خشن.
ملعقة بذر كتان مجروش.
1/2 كوب لبن خالي الدسم.
علبة زبادي لايت.
ملعقة عسل أبيض.
ملعقة زبدة فول سوداني.
موزة مقطعة.
طريقة التحضير
يوضع الشوفان وبذر الكتان في برطمان ثم يضاف الحليب.
يضاف الزبادي على الخليط السابق.
يضاف العسل الأبيض ثم زبدة الفول السوداني.
يضاف الموز في النهاية ويقدم.
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