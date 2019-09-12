"فتش عن المرأة".. خناقات الفنانين على السوشيال ميديا محورها "حريمي"

أصبحت السوشيال ميديا "مواقع التواصل الاجتماعي" ساحة للمشاجرات والخلافات بين الفنانين ومتابعيهم، تارة بسبب تعليق أحدهم على صور أو شكل زوجة الفنان، وتارة على ملابس تلك الزوجة أو الفنانة، فأصبحت المشاجرات محورها الأنثى، وآخرها ما حدث مع الفنانة عبير صبري والذي وصل لحد تطاولها على إحدى متابعيها.

محورها "حريمي".. "هُن" يستعرض خناقات الفنانين على السوشيال ميديا كالتالي:

عبير صبري تهاجم أحد متابعيها بسبب "نار جهنم"

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، حيث ظهرت فيها مرتديه فستان قصير اعتبره البعض عاريا وعرضها لانتقادات عديدة من متابعيها جاء أبرزها تعليق متابعة قائلة: "على جهنم عدل" وجاء رد الفنانة عليها "جهنم تشيلك وتتحرقي فيها".

مما دفع أحد المتابعين للتدخل ومحاولة التهدئة ومطالبتها بتقبل الرأي الأخر ليكون رد الفنانة عليها: "وتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما".

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ليكون تلك التعليق بمثابة الشظية التي أشعلت النار بينها وبين متابعيها الذين انقسموا حول أسلوبها، فمنهم من تضامن معها وخاصة أن المتابعة هي من بدأت بالهجوم من خلال تعليقها مما دفع الفنانة للرد عليها.

رانيا محمود ياسين "المنفعلة دائما"

اعتادت الفنانة رانيا محمود ياسين، الانفعال دائما، سواء على شاشات التليفزيون، أو في ردها على متابعيها عبر السوشيال ميديا، حيث انفعلت على إحدى المتابعات لها عبر إنستجرام، ووصل الأمر لحد السباب.

بداية "المعركة الإلكترونية" كانت بنشر الفنانة، صورة "سيلفي" لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فكتبت لها إحدى المعلقات: "ما أدري كيف زوجك متحملك.. الله يعينه"، وهو التعليق الذي أثار غضبها، فرد رانيا محمود ياسين قائلة: "وأنت متحملة نفسك إزاي طيب، اتهزقي شوية كده وكل يوم من أكاونت وأنا مش بزهق على فكرة، اتشتمي كل شوية يا (..)".

خناقة بين أحمد فهمي ومتابعي هنا الزاهد: "إنت جربوع"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لهما على السجادة الحمراء، فانتقد أحد متابعيها الفستان، فرد عليه أحمد فهمي قائلا: "أنت متعرفش تمشي جنبه مش تشتريه"، وقال حساب حمل باسم "يزيد شديد": "والله ميتسهلكيش"، ليرد عليه "فهمي" قائلا: "وتستاهلك أنت يا جربوع؟".

أثار رد "فهمي" على جهور "هنا" جدل كبير على السوشيال ميديا، لكن معظم الجمهور المحب لهنا الزاهد استاء من طريقة "أحمد" ووصفوه بالمتكبر، فقالت إحدى متابعات "هنا": "أنا بجد مستغرباكي يا بنتي والله أنتي بنت ناس معرفش قابلة إزاي بحد أسلوبه كدة"، وقال أحد المتابعين في تعليق آخر: "ده أسلوب دفاع ده ربنا يرحمنا برحمته".

وقالت أخرى: "أنا مش معترضة على إنه يدافع عنها بس في أسلوب كويس ممكن يتكلم بيه مش يقول أنت متعرفش تعدي من جنبه مش تشتريه أنتوا بجد مقتنعين بالأسلوب ده إنه حب".