أغنية أكرم حسني وفستانين العروسة أبرزها.. مشاهد من زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

مصمم فستان هنا الزاهد ينشر فيديو لها خلال "فوتوسيشن": مستعدة

"يا بتاع النعناع".. إيمي طلعت زكريا تغني لوالدها في زفاف هنا الزاهد

"غيروا هدومهم في الفرح": هنا الزاهد بـ"فستانين".. وأحمد فهمي بـ"الأبيض والأسود"

مصمم فستان هنا الزاهد يحكي كواليس التجهيز: "متعبة وديزني في نفسها.. غيرنا التصميم مرتين"

بدأ يوم زفاف الفنانين هنا الزاهد وأحمد فهمي، بصورة، نشرها مصفف الشعر "جون إدلبي"، عبر حسابه على إنستجرام، عبر خاصية الـ"استوري"، حيث ظهر خلالها وهو يصفف شعر الفنانة في أثناء التحضيرات النهائية قبل حفل زفافها، وعلق على الصورة: "انتظروا العروسة".

مصمم الأزياء سامو هجرس، الذي صمم فستان زفاف الفنانة هنا الزاهد، نشر أيضا، عبر حسابه على فيس بوك، مقطع فيديو للفنانة، خلال جلسة تصوير "فوتو سيشن"، بأحد الفساتين التي صممها لها، معلقًا: "مستعدة".

وظهرت هنا الزاهد في المقطع مرتدية فستان قصير، بشعر منسدل على كتفها الأيمن، وتقف في شرفة مطلة على نهر النيل.

ثم نُشرت أول صورة من حفل زفاف العروسين أحمد فهمي وهنا الزاهد، المقام في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

أطل الزوجان عقب ذلك، على الحاضرين لحفل الزفاف، وأشارا لهم بحركات طريفة.

بدأت مراسم حفل الزفاف برقصة "سلو"، حيث نشر الفنان أحمد فهمي، مقطع فيديو من حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، في أثناء رقصهما، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، كما ظهرت هنا الزاهد وهي تحتضنه خلالها.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد، خلال حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، بفستانين مختلفين، كما ظهر فهمي أيضًا ببدلتين مختلفتين، حيث ارتدت في الجزء الأول منه فستان زفاف أبيض طويل ومنفوش إلى حدٍ ما، بينما ارتدى الفنان أحمد فهمي بنطلون أسود وجاكيت أبيض وقميص أبيض ومعه "ببيونة".

الثنائي بدَّلا ملابسهما، حيث ارتدت هنا الزاهد فستان زفاف ضيق، طويل، لونه مائل إلى الـ"بيج"، بينما ارتدى أحمد فهمي "جاكت" أسود بدلا من الأبيض.

أحيا الزفاف الفنانون "محمود الليثي، محمد حماقي، أكرم حسني"، حيث أدى كل منهم أغانٍ من أغانيهم العادية.

كما قدَّم أكرم حسني، أغنية طريفة لصديقه أحمد فهمي، حيث أدياها معًا.

وحضر الزفاف عددًا من النجوم، على رأسهم: أحمد عز، أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، لبلبة، علاء مرسي، الناقد طارق الشناوي، الإعلامي عمرو الليثي، إسلام جمال، والإعلامي خالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبدالحميد، والمنتج الفني هاني عبدالله، وكريم عفيفي.

كما حرص المخرج بيتر ميمي ومدير التصوير جلال الزكي والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على الحضور، إضافة إلى المخرج أحمد خالد موسى والفنان محمد علي رزق.

ونشرت إيمي طلعت زكريا، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانين هنا الزاهد وأحمد فهمي، عبر حسابها على إنستجرام.

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وأظهر الفيديو إيمي، وهي تحتضن والدها طلعت زكريا وتغني له أغنية "يا بتاع النعناع" للمطرب مصطفى حجاج، واختتمت الفيديو، بقبلة على وجنته.

وانتهى حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، الذي حضره عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني والإعلاميين.

وجاء المشهد الأخير في حفل الزفاف، باحتفال الحضور بالعروسين، من خلال إشعال شموع وألعاب نارية، مع وابل من صافرات الإعجاب، واحتضن "فهمي" هنا الزاهد، وقبَّلها، ثم لوَّح بيده ليحيي الحضور.