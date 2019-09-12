بالصور.. المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة يختتم أعماله

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة والذي عقد على مدار يومين ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة والسكان، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة وحضور النائبة الدكتورة هبه هجرس، أحلام حنفي، نسرين البغدادي، وسناء السعيد عضوات المجلس القومي للمرأة، وبحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، خلال كلمتها بالجلسة الختامية التي حملت عنوان "تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، على أن المؤتمر استطاع رصد وتحليل جميع التحديات التي تواجه صحة المرأة، مشيرة إلى أننا نستطيع من خلال التوصيات أن نعالج المشاكل الصحية التي تعرض حياة المرأة للخطر، مؤكدة أننا سنعمل على تلك التوصيات خلال العام القادم لإيجاد حلول لجميع المشاكل الصحية.

وفى ختام كلمتها قدمت الشكر لجميع شركاء العمل على تنظيم هذا المؤتمر الهام لصحة المرأة المصرية والعربية.

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وأسفر المؤتمر عن مجموعة من التوصيات منها تعزيز الموارد المخصصة لصحة المرأة، اضطلاع الجامعات ومراكز البحوث بأهمية تحديث المناهج الدراسية والتدريبية، ووضع وتحديث برامج الوقاية والتصدي لعوامل الخطورة وخاصة السمنة والغذاء الغير سليم وتحديث برامج التوعية والعلاج الصحة الإنجابية.

فيما قدم المستشار عادل عبد العزيز السن، مستشار عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، للدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة درع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.