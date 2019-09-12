رضوى الشربيني للفتيات قبل الارتباط: "لو رفعتي سقف توقعاتك هتنزلي على جدور رقبتك"

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة للفتيات المقبلات على علاقة حب أو ارتباط، بأن يعرفن سقف التوقعات في الشخص الذي يرغبن في الارتباط به، حيث أن سقف التوقعات لا يصح أن يُصبح عاليًا دائما، لأن ما يتعب الإنسان في العلاقة العاطفية، هو سقف التوقعات العالية تجاه هذا الشخص.

وقالت خلال برنامجها "هى وبس"، الذي يُعرض على شاشة "cbc سفرة": "السقف مينفعش يبقى عالي، مش من أول أو ثاني لقاء، صاحبتك أو مامتك تقولك هو عامل إيه، تقوليلها ده كيوت، وزي القمر، شكله كريم، ودمه شربات، ويضحكني أوي، ومش خاين، ومؤدب، وابن ناس.. لا يا ماما مفيش ملائكة على الأرض".

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واسطردت رضوى الشربيني: "بشكل مبدئي لو شكله حلو فممكن تبقى مرآة الحب عامية، لبسه حلو حاجة طبيعية مش معقول هتحبي واحد مدهول في نفسه، إنما بقى شكله كريم ولذيذ ومش خاين عاوزه صبر شوية عشان تقولي كده، لازم الواحدة متتعلقش بالشخص، عشان بمجرد يقولها أنا هسيبك وماشي تقوله مع السلامتين، لو قالها بحبك تقوله بحبك مرتين".

وواصلت: "لو لقيتوا الشخص كويس بعد اختبارات وفترة من الوقت، كملوا، ولو طلع عكس التوقعات، ما تكملوش، انزلوا بسقف التوقعات بدل ما السقف يقع على دماغكم يفتحها وتنزلي على جدور رقبتك".