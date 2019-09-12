الامارات | "ماجد الفطيم" تشارك في حملة صحة القلب "اضبطي إيقاع قلبك"

شكرا لقرائتكم خبر عن "ماجد الفطيم" تشارك في حملة صحة القلب "اضبطي إيقاع قلبك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

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أطلقت شركة "ماجد الفطيم" اليوم حملتها السنوية "اضبطي إيقاع قلبك" للتوعية بصحة القلب في 12 مركز تسوق في المنطقة، بالتعاون مع "جمعية القلب الأمريكية"، الجمعية التطوعية العالمية الرائدة المكرسة للارتقاء بصحة الإنسان وحمايته من الأمراض القلبية الوعائية والسكتة الدماغية، وبالتعاون مع "جمعية القلب الإمارتية". وللسنة الحادية عشرة على التوالي، ستوفر هذه المبادرة فحوص قلب مجانية للنساء في مراكز التسوق في كل من الإمارات والبحرين وعُمان، وتستمر حملة "اضبطي إيقاع قلبك" على مدى شهري سبتمبر وأكتوبر، وتتزامن مع اليوم العالمي للقلب في 29 سبتمبر، وتُقام هذا العام بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومستشفى برجيل.

وضمن الجهود المبذولة لمواجهة الانتشار المرتفع لأمراض القلب في المنطقة، قامت "ماجد الفطيم"، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بإطلاق هذه المبادرة عام 2009 لتشجيع النساء على إدراك المخاطر المرتبطة بأمراض القلب. إذ يسود اعتقاد خاطىء بأن الأمراض القلبية الوعائية تصيب الرجال غالباً، ولكن أظهرت دراسة وطنية أجرتها جامعة زايد أن أمراض القلب هي المسبب الرئيس للوفاة بين النساء في الإمارات، وتمثل ثلث الوفيات بين النساء على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية .

وكانت حملة "اضبطي إيقاع قلبك" قد شهدت نمواً وانتشاراً واسعين على مدى السنوات الماضية، ونجحت في إعلام وتثقيف المزيد من زبائن مراكز تسوق "ماجد الفطيم" حول أهمية العناية بالقلب كجزء من صحتهم البدنية بشكل عام. كما واصلت الحملة نشر الرسائل الهامة حول تشخيص الأمراض القلبية الوعائية والوقاية منها في كل الأعمار، مع مبادرة هذا العام التي تحمل رسالة "لا أحد أصغر سناً من الفحص"، وذلك كتذكير موجه لزبائن مراكز التسوق الشباب.

وقال إبراهيم الزعبي، رئيس قسم الاستدامة في "ماجد الفطيم العقارية" ومراكز التسوق (في الإمارات والبحرين وعُمان): "حملة ‘اضبطي إيقاع قلبك‘ محطة سنوية هامة في جدول أعمال شركة ‘ماجد الفطيم‘، وتسلط الضوء على التزامنا بالصحة التامة للنساء في مجتمعاتنا، وفي الوقت نفسه تحقق إحدى ركائز الاستدامة الرئيسية الخاصة بصحة القلب، لنضمن تحقيق تغيير إيجابي في المستقبل. احتفلنا العام الماضي بمرور عشرة أعوام على انطلاق الحملة، ولكننا نبحث دائماً عن السبل الكفيلة بتحسين هذه المبادرة والأهم بتطوير نتائجها". وأضاف الزعبي "في عام 2018 أجرينا الفحوصات لـ12,232 امرأة بالمجمل، ما يشكل زيادة بنسبة 19% عن حملة 2017، وساعدنا امرأة من خلال الكشف المبكر، ونأمل هذا العام أن نتجاوز تلك الأرقام ونشجع المزيد من النساء على الاهتمام بصحة القلب كجزء من الاهتمام العام بالصحة والسلامة".

فحوصات القلب

تتوفر فحوصات القلب المجانية في الباحة المركزية الخاصة بكل مركز تسوق بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المتسوقين، وستُجرى على يد مختصين طبيين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية ومستشفى برجيل. وتشمل الفحوص المجانية قياس ضغط الدم ومستويات السكر في الدم ومؤشر كتلة الجسم لتحديد مدى خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، قبل التوصية بالمتابعة الطبية وإجراء المزيد من الفحوص المتخصصة عند الحاجة. كما سيتم إطلاع رواد مراكز التسوق على المخاطر والأعراض التي تسبق الإصابة بأمراض القلب، والتي غالباً ما يتم تجاهلها.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الامارات العربية المتحدة : "إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تضع صحة القلب والشرايين ضمن أبرز أولوياتها في عدد من المبادرات والبرامج. هدفنا هو تحسين نتائج المؤشرات الوطنية المتعلقة بصحة القلب والشرايين كجزءٍ من أهداف الأجندة الوطنية 2021".

"يسرنا أن نكون مشاركين في حملة ‘اضبطي إيقاع قلبكِ‘ هذا العام، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للقلب 2019. تجمع هذه الحملة بين جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لوقاية المجتمع من أمراض القلب وتشدد على أهمية المسؤولية المجتمعية".

مواعيد الفحوصات

نشجع الراغبين بالمشاركة على زيارة مراكز تسوق "ماجد الفطيم" لإجراء الفحوص الطبية في المواعيد التالية:

سيتي سنتر مردف (من 12 إلى 14 سبتمبر)

سيتي سنتر عجمان (19-21 سبتمبر)

سيتي سنتر الشارقة (19-21 سبتمبر)

سيتي سنتر البحرين (27 إلى 28 سبتمبر)

سيتي سنتر مسقط (26 إلى 28 سبتمبر)

مول الإمارات (26 إلى 28 سبتمبر)

ماي سيتي سنتر الظيت (26 إلى 28 سبتمبر)

سيتي سنتر ديرة (من 3 إلى 5 أكتوبر)

سيتي سنتر الفجيرة (3 إلى 5 أكتوبر)

سيتي سنتر القرم (من 3 إلى 4 أكتوبر)

ماي سيتي سنتر البرشاء (6 إلى 8 أكتوبر)

ماي سيتي سنتر مصدر (20 إلى 22 أكتوبر)