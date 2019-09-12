رامي العلي يكشف عن مجموعته لفساتين الزفاف لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

كشف مصمم الأزياء الراقية السوري رامي العلي أخيراً عن تفاصيل مجموعته الأنيقه لفساتين الزفاف لعام 2020. ضمّت هذه المجموعة 8 تصاميم جذابة تفيض بأرقى درجات الأنوثة والفخامة، يطغى عليها اللون الأبيض ودرجات البيج مع القصات الجريئة التي عرف بها المصمم السوري في تصاميمه، وتبحث عنها كلّ سيّدة تحب التميز. يقول عنها لموقع ڤوج العربيّة “استمديت إلهامي في هذه المجموعة من العروس المعاصرة.”

وأضاف المصمم السورى “ستشاهدون تصاميماً متنوعة من فساتين العروس في هذه المجموعة، بعضها تقليدي وبعضها يميل إلى الأسلوب العصري الجريء، كما ضمّت كذلك لمحات من أحدث مجموعاتي للأزياء الراقية، مع تعديلات بسيطة نضمن بها استمرارية خط أزياء الزفاف”، حسب ما جاء فى موقع "فوج".

قدم المصمم في مجموعته لفساتين الزفاف 2020 لمسات أنيقة، من التطريز الراقي، إلى التفاصيل المورّدة ثلاثيّة الأبعاد، والقطات المتنوعة كالفساتين الضخمة بالتنانير المطرزة أو التصاميم الناعمة التي تعتمد على القصات المتقنة والتفاصيل الهندسيّة. وعلى الرغم من اعتقاد رامي العلي الراسخ أن إطلالة العروس يجب أن تكون كلاسيكيّة حتى تبقى أنيقة على مرّ السنوات، إلا أنه استعرض في مجموعته الجديدة لفساتين الزفاف صيحة أنيقة يقول عنها “التصاميم الهندسيّة والقصات البارزة، هي من الصيحات التي قررت أن أصورها في المجموعة الجديدة من فساتين الزفاف.

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رقيقة، رومانسية، وليست تخشى أن تبرز إطلالتها بين الناس.” هكذا يصف المصمم رامي العلي العروس التي ترتدي تصاميمه، ويضيف “أراها شابة حيويّة تعرف ما تريد ولديها نظرة واضحة لما يمثّل ذوقها”.

ينصح المصمم السوري العروس في بدء عمليّة البحث عن الفستان المناسب قبل حفل زفافها بستة أشهر إلى سنة كاملة، ويقول “هذه الفترة ستعطي العروس الوقت الكافي لتصميم الفستان المثالي لإطلالتها في ليلة العمر”.

قد تستغني بعض العرائس عن الإطلالة الكلاسيكيّة بالطرحة في ليلة الزفاف وتكتفي بالتاج أو اكسسوار الشعر اللاف، وذلك ما دفعنا لسؤال المصمم عن رأيه الخاص في طرحة العروس، فأجاب قائلاً “أفضل إطلالة العروس بالطرحة دائماً، فهذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي ستتمكنين فيه من ارتداء الطرحة في حياتك. كما أنني أحب الإطلالة الدراميّة للطرحة، فهي تساهم في إكتمال الصورة الكاملة لإطلالة العروس”.