لمرضى السكري.. دراسة تكشف نوع الخبز الأفضل لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعد الخبز من الأطعمة الأكثر استخداما، إلا أنه خطير على المصابين بمرض السكري، في الوقت نفسه وجدت دراسة حديثة قام بها علماء في جامعة شرق فنلندا، أن خبز الردة هو أفضل أنواع الخبز للمصابين بداء السكري.

وكشفت الدراسة أن خبز الردة أو النخالة، وهو الخبز الأسمر، يساعد بالتحكم في مستوى السيروتونين في الأمعاء، ما يخفض مستوى السكر في الدم.

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